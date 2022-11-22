Семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» после 17 лет владения 

С Месси и Мбаппе, но пока без Роналду и Левандовски: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)

«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.