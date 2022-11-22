Семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» после 17 лет владения 

Владельцы «Манчестер Юнайтед» выразили намерение продать английскую команду в ближайшее время. Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, Глейзеры выставили ценник на команду в размере 5 миллиардов фунтов.
По информации источника, американские бизнесмены рассматривают возможность продажи клуба и ищут потенциальных клиентов для сделки. Перед принятием окончательного решения, владельцы манкунианцев хотят проконсультироваться с банкирами.
Напомним, что семья Глейзеров владеет «Манчестером Юнайтед» с 2005 года, когда полностью приобрели права на «красных дьяволов». В тот момент сумма сделки оценивалась в 790 миллионов фунтов.