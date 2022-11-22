Вратарь сборной Мексики Очоа посвятил отраженный пенальти на ЧМ-2022 своему другу

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился эмоциями от матча первого тура чемпионата мира в Катаре со сборной Польши (0:0).

Отметим, что на 56-ой минуте встречи мексиканский голкипер отразил пенальти в исполнении форварда Роберта Левандовски.

«Моя работа – оставлять ворота своей команды сухими. Очень рад, что в этот раз у меня получилось. Посвящаю это достижение своему другу. Мы смогли навязать достойное соперничество сборной Польши. Могли увозить с поля три очка, моменты были, но нужно довольствоваться тем, что есть. У нас впереди еще много сложных встреч», – приводит слова Очоа испанская пресса.

Добавим, что после первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Мексики занимает третью строчку, набрав одно очко. 26 ноября подопечные Херардо Мартино встретятся со сборной Аргентины.