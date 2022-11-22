Левандовски объяснил, почему не смог пенальти в матче с Мексикой

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ, в котором его команда сыграла вничью с Мексикой. Напомним, форвард не забил пенальти, не сумев перехитрить вратаря соперника Гильермо Очоа.

«Это была равная игра. С другой стороны, обидно, потому что я не смог забить с пенальти. Это больно, но теперь нужно думать о следующих матчах. Как вы могли видеть, я изменил стиль исполнения пенальти. Решил ударить вбок. Сегодня сделать это удачно не получилось, я опечален. Теперь задача - набрать очки в следующих встречах.

Мы много работаем в обороне, чтобы усложнить жизнь сопернику. Иногда не хватает сил, лучшего решения в нужный момент или веры в себя. Думаю, нам поможет анализ прошедшего матча», - приводит слова футболиста польская пресса.

Добавим, что встреча завершилась безголевой ничьей. Таким образом, неожиданным лидером группы С стала сборная Саудовской Аравии, сенсационно обыгравшая Аргентину (2:1). По одному очку у Мексики и Польши, команда Лионеля Месси замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Аргентина сыграет с Мексикой, а Польша - с Саудовской Аравией.