Дубль Жиру помог сборной Франции победить Австралию в матче ЧМ-2022

Сборная Франции одержала разгромную победу над Австралией (4:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Отметим, что на 9-й минуте австралийцы открыли счет встречи усилиями Крэйга Гудвина. Спустя 18 минут полузащитник Адриен Рабьо уравнял шансы команд ударом головой. На 32-й минуте форвард Оливье Жиру вывел французскую сборную вперед, а Килиан Мбаппе на 68-й минуте удвоил преимущество. С результативной передачи нападающего «ПСЖ», Жиру оформил дубль на 71-й минуте.

Добавим, что во втором туре мундиаля сборная Франции встретится со сборной Дании, а австралийцы сыграют с Тунисом. Обе встречи состоятся 26 ноября.

Чемпионат мира

Группа D

1-й тур

Франция - Австралия - 4:1 (2:1)

Голы: Рабьо, 27. Жиру, 32,71. Мбаппе, 68 - Гудвин, 9.