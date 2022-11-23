Защитник сборной Франции Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира в Катаре из-за травмы крестообразной связки правого колена, сообщают французские СМИ.

Эрнандез получил травму во время матча со сборной Австралии. На 13-й минуте он был заменен на своего брата, Тео Эрнандеза. После обследования было установлено, что для восстановления игроку понадобится много времени, и 26-летний француз не сыграет в оставшихся матчах турнира.

Заменить кем-либо травмированного игрока главный тренер сборной Дидье Дешам уже не сможет, поскольку турнир начался. Ранее из-за травм сыграть за национальную сборную не смогли Нголо Канте, Поль Погба, Преснель Кимпембе, Майк Меньян, Кристофер Нкунку и Карим Бензема.

Сборная Франции в первом матче турнира в своей группе победила сборную Австралии - 4:1.