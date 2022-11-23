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У футболиста сборной Саудовской Аравии аль-Шахрани многочисленные переломы и внутреннее кровотечение

Защитник, получивший тяжелую травму после столкновения с вратарем своей команды, будет прооперирован в Германии.
23 ноября 2022 08:18
автор: Александр Евграфов

Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани будет прооперирован в Германии, куда его доставили на частном самолете по личному распоряжению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщают арабские СМИ.

Футболист получил тяжелую травму в матче со сборной Аргентины, столкнувшись с голкипером своей команды. В компенсированное время второго тайма вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Овайс при выносе мяча влетел коленом в голову аль-Шахрани.

У футболиста диагностированы перелом челюсти, нескольких лицевых костей и внутреннее кровотечение.

источник: «Советский спорт»
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