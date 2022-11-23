«Ньюкасл» не рассматривает вариант подписания Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи заявил, что руководство команды не рассматривает возможность подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают британские СМИ.

«Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост и перспективу, а сейчас в команде много возрастных игроков. Нам надо снизить средний возраст, поэтому это не то подписание, на которое мы рассчитываем», - цитирует Хоуи источник.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» официально объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду по взаимному соглашению сторон. Португалец находится в статусе свободного агента и пока не нашел команду для продолжения карьеры.