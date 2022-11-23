Фернандо Рассаллини рассудит сборные Марокко и Хорватии

Аргентинская бригада судей во главе с Фернандо Андресом Рапаллини будет работать на матче сборных Марокко и Хорватии, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Помогать судить игру с участием вице-чемпионов мира будут Хуан Пабло Белаттти и Диего Рамиль Бонфа. Стартовый свисток будет дан в 13:00 по московскому времени.

Игру сборных Германии и Японии, которая начнется в 16:00 будет судить представитель Объединенных Арабских Эмиратов Иван Бартон, а также Дэвид Моран из Сальвадора и Захари Хегелаар из Суринама.

Встречу Испании и Коста-Рики будет судить также арабская бригада: Мохаммед Абдулла, Мохамед аль Хаммади и Хасан аль Махри. Игра стартует в 19 часов.

Заключительную встречу дня, которая начнется в 22 часа, между сборными Бельгии и Канады рассудит африканская бригада судей. Главный арбитр Дженни Сиказве (Замбия), помощники Джерсон дос Сантос (Ангола) и Арсенио Марингуле (Мозамбик).