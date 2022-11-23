«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил возможность продажи клуба

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о старте процесса изучения, стратегических альтернатив для ускорения развития, сообщается на сайте команды. За этой формулировкой скрывается намерение семьи американских бизнесменов продать клуб.

Владельцы команды поручили специалистам изучить процесс и выработать рекомендации по развитию клуба. Это может включать в себя полную или частичную продажу, возможность сотрудничества с третьими сторонами.

Глейзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году, сумма сделки оценивалась приблизительно в 800 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что сейчас цена «МЮ» выросла до 10 миллиардов.

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии в 14 играх набрал 26 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.