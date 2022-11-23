Модрич, Влашич и Ловрен вошли в стартовый состав сборной Хорватии

Сборные Хорватии и Марокко объявили стартовые составы на первый матч в группе F.
В стартовом составе вице-чемпионов мира есть бывший игрок ЦСКА Никола Влашич и действующий игрок «Зениита» Деян Ловрен.
Сборная Хорватии: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Першич, Крамарич, Влашич.
Сборная Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Агерд, Саисс, Амрабат, Унахи, Амалла, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири.
Судить матч будет аргентинская бригада судей во главе с Фернандо Андресом Рапаллини. Ему помогут Хуан Пабло Белаттти и Диего Рамиль Бонфа.
Стартовый свисток будет дан в 13:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»