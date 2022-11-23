«Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Гвардиолой

Испанский специалист Хосеп Гвардиола продолжит работать на посту главного тренера «Манчестер Сити».

Как сообщает официальный сайт «горожан», новый трудовой договор с 51-летним наставником рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «МС» завоевал одиннадцать титулов. Команда из Манчестера четыре раза выигрывала чемпионат Англии. Испанский специалист выводил «горожан» в финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021. В решающем матче «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:1).

Добавим, что на данный момент команда занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 32 очка в 14 матчах.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сразится с «Лейпцигом».