ФИФА ответила на подозрения в сокрытии ухода болельщиков с матча-открытия ЧМ в Катаре

ФИФА отреагировала на обвинения в умышленном сокрытии массового ухода зрителей со стадиона во время матча-открытия чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в стартовом поединке хозяева турнира уступили Эквадору со счетом 0:2.

Ранее в СМИ отмечали, что в трансляцию матча не попали кадр пустых мест на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре или уходящих с арены болельщиков. Отмечалось, что одна из трибун была наполовину пуста.

«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — приводят текст сообщения ФИФА норвежское СМИ.