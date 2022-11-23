«Аль-Наср» может предложить Роналду контракт и 240 млн. долларов за два года

Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии может предложить бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду двухгодичный контракт общей стоимостью 240 млн. долларов, сообщают испанские СМИ.

После объявления руководством «Манчестера Юнайтед» о расторжении контракта с Роналду, португалец стал единственным игроком на чемпионате мира в Катаре, который не представляет какой-либо клуб.

По информации источника, «Аль Наср» уже делал предложение Роналду, но тот отклонил его, выбрав в 2021 году «Манчестер». Однако сейчас португалец может пересмотреть решение.

Ранее сообщалось, что услугами Роналду может воспользоваться еще один клуб, связанный с наследным принцем Салманом – «Ньюкасл». Но там опровергли данную информацию.