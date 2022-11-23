Хорватия сыграла вничью с Марокко в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в матче первого тура группы F на чемпионате мира-2022 в катаре.
Игра на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что единственную желтую карточку получил полузащитник марокканской команды Софьян Амрабат (78-я минута).
Добавим, что во втором туре мундиаля подопечные Златко Далича сыграют со сборной Канады, а коллектив Валида Реграгуи встретится с Бельгией. Обе встречи состоятся 27 ноября.
Чемпионат мира
Группа F
1-й тур
Марокко - Хорватия - 0:0 (0:0)
источник: «Советский спорт»