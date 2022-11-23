«Оренбург» крупно выигрывает у «Ростова» после первого тайма в матче ФОНБЕТ Кубка России

«Оренбург» на своем поле крупно выигрывает у «Ростова» после первого тайма в матче пятого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Счет 3:0 в пользу хозяев поля.

Футболистам «Оренбурга» в первые пять минут игры удалось забить два гола. На второй минуте в свои ворота мяч срезал защитник «Ростова» Виктор Мелехин, а на пятой гол забил Брайан Мансилья. На 37-й минуте отличился Габриэль Флорентин.

В группе С лидирует московское «Динамо», набравшее семь очков, у «Ахмата» и «Ростова» по 6, у «Оренбурга» - 5. В первом матче «Ростов» обыграл «Оренбург» на своем поле – 3:1.