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«Оренбург» крупно выигрывает у «Ростова» после первого тайма в матче ФОНБЕТ Кубка России

Хозяева поля за первые пять минут матча забили два гола в ворота «Ростова».
23 ноября 2022 14:52
автор: Александр Евграфов

«Оренбург» на своем поле крупно выигрывает у «Ростова» после первого тайма в матче пятого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Счет 3:0 в пользу хозяев поля.

Футболистам «Оренбурга» в первые пять минут игры удалось забить два гола. На второй минуте в свои ворота мяч срезал защитник «Ростова» Виктор Мелехин, а на пятой гол забил Брайан Мансилья. На 37-й минуте отличился Габриэль Флорентин.

В группе С лидирует московское «Динамо», набравшее семь очков, у «Ахмата» и «Ростова» по 6, у «Оренбурга» - 5. В первом матче «Ростов» обыграл «Оренбург» на своем поле – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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