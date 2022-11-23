Сычевой не заинтересован в переходе в «Црвену Звезду»

Российский форвард Владимир Сычевой не хочет переходить в «Црвену Звезду».

По информации «РБ-Спорт», 26-летний футболист не планирует играть в чемпионате Сербии, несмотря на большую заинтересованность со стороны клуба из Белграда.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Црвена Звезда» готова была активировать сумму выкупа Сычевого в 100 миллионов рублей, которая прописана в его соглашении с «Оренбургом».

Добавим, что в текущем сезоне Владимир провел 17 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.