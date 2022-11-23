Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче с Японией

Так вот кто в Катаре настоящий фаворит! Как Франция разгромила Австралию, а Жиру повторил рекорд Анри (видео)

Чемпионы мира французы начали защиту титула с красивой волевой победы в группе D над австралийцами (4:1) с дублем Оливье Жиру, который теперь делит с Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории сборной.