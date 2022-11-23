Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче с Японией

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Японии на матч группы Е чемпионата мира 2022 года.
Сборная Германии: Нойер, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Хаверц.
Сборная Японии: Гонда, Сакаи, Итакура, Йосида, Нагатомо, Танака, Эндо, Ито, Камада, Кубо, Маэда.
Встречу группы Е, которая пройдет на стадионе «Халифа» будет судить представитель Объединенных Арабских Эмиратов Иван Бартон, ему будут помогать Дэвид Моран из Сальвадора и Захари Хегелаар из Суринама. Игра начнется в 16.00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»