Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч ФОНБЕТ Кубка России

Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ).

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Богосавац, Садулаев, Швец, Бериша, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Конате.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Скопинцев, Даса, Сазонов, Кутицкий, Грулев, Макаров, Фомин, Захарян, Тюкавин.

После 4-х туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу в группе С, набрав 7 очков, «Ахмат» идет вторым, имея в активе 6 очков. Первый матч в Москве завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.

Матч в Грозном начнется в 16 часов по московскому времени.