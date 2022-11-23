«Оренбург» победил «Ростов» и возглавил группу С в ФОНБЕТ Кубок России

Футболисты «Оренбурга» победили «Ростов» в матче пятого тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ). Встреча группы С в Оренбурге закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Футболистам «Оренбурга» в первые пять минут игры удалось забить два гола. На второй минуте в свои ворота мяч срезал защитник «Ростова» Виктор Мелехин, а на пятой гол забил Брайан Мансилья. На 37-й минуте отличился Габриэль Флорентин.

Во втором тайме Хорен Байрамян (55-я минута) сократил отставание. На 66-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти, сделав счет 4:1. Последним в матче чуть больше чем за 10 минут до финального свистка отличился Степан Мельников – 4:2.

«Оренбург» взял реванш у «Ростова» за поражение 1:3 в первом круге.

«Оренбург» набрал 8 очков и возглавил турнирную таблицу в группе С. У московского «Динамо» 7 очков, у «Ахмата» - 6. Команды сыграют сегодня в Грозном. У «Ростова» осталось также 6 очков. Все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка России.

Заключительные игры группового этапа состоятся 27 ноября.