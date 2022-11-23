Альба может подписать контракт с «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в другом испанском клубе.
Как сообщают зарубежные СМИ, контракт с 33-летним футболистом хочет заключить «Атлетико». Отмечается, что мадридский клуб рассматривает Альбу, как замену Ренану Лоди. Летом защитник «матрасников» перешел в «Ноттингем Форест».
Ранее Альба заявил, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб планирует продать защитника, контракт с которым рассчитан до завершения сезона-2023/24.
Добавим, что сейчас Альба находится в расположении сборной Испании, которая участвует в ЧМ-2022.
источник: «Советский спорт»