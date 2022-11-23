Далич прокомментировал нулевую ничью против Марокко на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после матча против команды Марокко (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«Тяжелый матч. Мы ожидали этого. Соперник играл компактно и стоял в оборонительном блоке, оставаясь опасным в контратаке.У нас было слишком мало глубины в атаке, не хватало вертикальных передач», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что игроком встречи был признан полузащитник хорватов Лука Модпич. Он провел на поле все 90 минут, но не смог отличиться результативными действиями. В активе хавбека девять передач с фланга в штрафную площадь соперника.

Во втором туре сборная Хорватии сыграет с командой Канады.