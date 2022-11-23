В Ростове-на-Дону прошел футбольный турнир на электроколясках

19 ноября в Ростове-на-Дону при участии местной команды, а также коллективов из Махачкалы и Владикавказа, прошел турнир по футболу на электроколясках «Вперед к мечте».

«Наш благотворительный проект называется «Доступный спорт с детства» не просто так − спорт должен быть доступен для всех детей. Именно поэтому мы и решили помочь ребятам провести турнир. Пришло много зрителей, в том числе и футболисты ФК «Ростов». Очень рады, что смогли устроить настоящий праздник футбола для ребят», - приводит SocialBet слова Михаилa Даньшинa, PR-директора BetBoom - спонсора турнира.

Также в Ростове-на-Дону организовали секцию для футбола на электроколясках, которую назвали «Донские ястребы».

Добавим, что данный вид спорта является неофициальным.