Германия обыгрывает Японию после первого тайма матча ЧМ-22 благодаря голу Гюндогана с пенальти

В Дохе завершился первый тайм встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Германии и Японии.
После первой половины игры счет 1:0 в пользу подопечных Ханс-Дитер Флик.
Мяч на 33-й минуте забил полузащитник Илкай Гюндоган. Хавбек сборной Германии реализовал пенальти. Команда Японии была наказана 11-метровым после нарушения со стороны голкипера Сюити Гонды.
Добавим, что на четвертой компенсированной минуте судья отменил еще один гол Германии. Кай Хаверц забил мяч, находясь в офсайде.
источник: «Советский спорт»