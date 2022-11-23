Влашич - о матчем Хорватии с Марокко: Это была тяжелая игра, обе команды были хороши в обороне

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич дал комментарий после матча против команды Марокко (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«Это была тяжелая игра, обе команды были хороши в обороне. Трудно было найти брешь в защите Марокко, их вратарь играл хорошо. Самое главное, что мы не проиграли», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что игроком встречи был признан полузащитник хорватов Лука Модпич. Он провел на поле все 90 минут, но не смог отличиться результативными действиями. В активе хавбека девять передач с фланга в штрафную площадь соперника.

Во втором туре сборная Хорватии сыграет с командой Канады.