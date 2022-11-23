Пикфорд рассказал о состоянии Кейна после матча сборной Англии с командой Ирана

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о состоянии партнера по команде Гарри Кейна.

Напомним, что 29-летний нападающий получил удар по голеностопу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана (6:2).

Отметим, что Гарри отметился в игре двумя голевыми передачами. На 79-й минуте Кейн был заменен и хромая покидал поле.

«Гарри сейчас в порядке. Может, он еще испытывает некоторый дискомфорт. Сегодня Кейн тренировался с командой, все было хорошо. Он подает пример другим игрокам, он лидер, капитан, и мы равняемся на него», — цитируют Пикфорда зарубежные СМИ

Напомним, что 25 ноября сборная Англии сыграет с командой США в рамках второго тура. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.