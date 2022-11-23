«Ахмат» дома обыграл «Динамо» в ФОНБЕТ Кубке России

«Ахмат» в домашнем матче пятого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победил «Динамо» со счетом 2:1.
На голы футболистов грозненцев Мохамеда Конате (17-я минута) и Лечи Садулаева с пенальти (42) грозненцы ответили мячом Александра Кутицкого (58).
Добавим, что тяжелую травму в первом тайме получил нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев, у которого подозрение на перелом ключицы.
Таким образом, чеченская команда набрала 9 очков и возглавила группу С, а московский клуб с 7 очками опустился на третью позицию.
В заключительном туре группового этапа «Ахмат» сыграет в гостях с «Ростовом», а «Динамо» дома - против «Оренбурга». Оба матча пройдут в одно время 27 ноября.
ФОНБЕТ Кубок России
Путь РПЛ
Группа С
5-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва) - 2:1 (2:0)
Голы: Конате, 17; Садулаев, 42 (пен.) - Кутицкий, 58