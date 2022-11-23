Главный тренер сборной Марокко: Мы старались действовать единым кулаком

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал комментарий после матча группового этапа чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0).

«Мы старались действовать единым кулаком, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. В конце концов, ничья — это хороший результат», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что игроком встречи был признан полузащитник хорватов Лука Модпич. Он провел на поле все 90 минут, но не смог отличиться результативными действиями. В активе хавбека девять передач с фланга в штрафную площадь соперника.

Во втором туре сборная Хорватии сыграет с командой Канады.