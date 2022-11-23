Мануэль Нойер: Германия контролировала игру, но затем позволили Японии все перевернуть

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер отреагировал на поражении своей команды в матче группового этапа ЧМ-2022 с Японией.
Напомним, что игра в Дохе завершилась со счетом 2:1 в пользу азиатской команды.
«На самом деле мы контролировали игру, но затем позволили сопернику всё перевернуть. Если вы не будете проявлять себя, если не продемонстрируете своё присутствие на поле, тогда заплатите высокую цену. Именно это сегодня и произошло. Сейчас мы находимся под большим давлением. Для меня это была самая важная игра, и мы её проиграли», - цитируют Нойера немецкие СМИ.
Во втором туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией.
источник: «Советский спорт»