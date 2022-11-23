Флик - о поражении Германии: Япония была эффективнее нас, и поэтому забила на один гол больше

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик дал комментарий после поражения своей команды от Японии (1:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«Япония была эффективнее нас, и поэтому забила на один гол больше. Теперь мы должны смотреть вперед, и это то, что мы будем делать. Впереди у нас в розыгрыше еще шести очков», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Автором первого гола стал хавбек сборной Германии Илкай Гюгдоган, который реализовал пенальти на 33-й минуте. Япония ответила точными ударами Рицу Доана (75-я) и Такумы Асано (83-я).

Во втором туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Япония в этот же день сразится с Коста-Рикой.