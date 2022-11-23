«Спартак» проиграл «Крыльям Советов», пропустив два гола за одну минуту

«Спартак» в гостевом матче пятого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России проиграл «Крыльям Советом» со счетом 1:2.
На гол защитника московской команды Никиты Чернова (56-я минута) волжане ответили двумя мячами от Александра Коваленко (73) и Сергея Пиняева.
Красно-белые остались с 12 очками остались на первом месте, а самарцы, набрав 9 очков стали вторыми.
В заключительном туре группового этапа «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом», а «Крылья Советов» примут «Факел». Матчи пройдут 27 ноября и начнутся одновременно.
ФОНБЕТ Кубок России
Путь РПЛ
Группа В
5-й тур
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) - 2:1 (0:0)
Голы: Коваленко, 73; Пиняев, 74 - Чернов, 56
источник: «Советский спорт»