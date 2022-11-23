Мюллер - о поражении сборной Германии от Японии: Нужно превращать превосходство в голы

Атакующий полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о поражении своей команды от Японии (1:2) в матче первого круга группового этапа чемпионата мира в Катаре.

- Мы хорошо играли, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Нелепо начинать с поражения. Но если посмотреть на то, как мы пропускали голы, то можно сказать, что поражение было заслуженным. В футболе нельзя выиграть, если не быть эффективным, - сказал Мюллер немецкой прессе.

Во втором туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Япония в этот же день сразится с Коста-Рикой.