Гюндоган объяснил поражение сборной Германии от Японии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган дал комментарий после поражения своей команды от Японии (1:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«Мы слишком упростили задачу Японии. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Автором первого гола стал хавбек сборной Германии Илкай Гюгдоган, который реализовал пенальти на 33-й минуте. Япония ответила точными ударами Рицу Доана (75-я) и Такумы Асано (83-я).

Во втором туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Япония в этот же день сразится с Коста-Рикой.