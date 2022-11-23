Сборная Испании забила семь безответных мячей в ворота Коста-Рики на чемпионате мира-2022

Сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу «Красной фурии».

В составе победителей дубль оформил Ферран Торрес (31-я минута, с пенальти; и 54-я). Также по одному разу отличились Дани Ольмо (11-я), Марко Асенсио (21-я), Гави (74-я), Карлос Солер (90-я) и Альваро Мората (90+2-я).

В следующем туре команда Луиса Энрике сыграет с национальной командой Германии, а подопечным Луиса Суареса будет противостоять сборная Японии. Обе встречи состоятся 27 ноября.