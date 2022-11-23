Воробьев прокомментировал итоги матча против «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий после победы своей команды в матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).
«Хорошая игра. «Салават» хорошо двигался, готовились к тому, что они выйдут обозленные», - приводит слова наставника пресс-служба КХЛ.
Команда из Магнитогорска набрала 46 очков и возглавила Восточную конференцию, где уфимцы с 41 очком располагаются на пятой позиции.
25 ноября «Салават Юлаев» примет «Автомобилист», после чего через два дня сыграет в Уфе против «Металлурга».
источник: КХЛ