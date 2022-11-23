Гол Ахметова на 15-й секунде принес «Краснодару» победу над «Локомотивом» в ФОНБЕТ Кубке России

«Краснодар» в домашнем матче пятого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победил «Локомотив» со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 15-й секунде, автором его стал Ильзат Ахметов.

Таким образом, «быки» набрали 10 очков и возглавили группу А, «железнодорожники» остались с 8 очками и опустились на третью позицию. Этот матч стал первым для Михаила Галактионова в качестве главного тренера красно-зеленых.

В следующем туре «Краснодар» примет «Химки», а «Локомотив» сыграет дома с «Пари НН». Игры начнутся в одно время и пройдут 27 ноября.

ФОНБЕТ Кубок России

Путь РПЛ

Группа А

5-й тур

«Краснодар» (Краснодар) - «Локомотив» (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Ахметов, 1