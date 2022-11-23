Уткин – о матче Испания – Коста-Рика: Первый раз в жизни видел игру вратаря без единой ошибки

Спортивный журналист Василий Уткин оставил запись в соцсети после матча Испания – Коста-Рика на чемпионате мир по футболу.

Напомним, встреча завершилась крупной победой «красной фурии» (7:0), а за 90 минут игрового времени костариканские футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот.

«Я видел совершенно идеальную игру. Говорю о матче Испания – Коста-Рика!

Я об Унаи Симоне.

В первый раз в жизни видел игру вратаря без единой ошибки. Феноменально.

Так больше ни один вратарь пока на ЧМ не сыграл! Причем ни на одном.

Запомните этот день. Вот почему он тут, а де Хеа в отпуске.

Лучший голкипер первого тура безоговорочно», – написал Уткин в соцсети.

После сегодняшнего матча сборная Испании набрала 3 очка и возглавила группу Е. Коста-риканская сборная расположилась на последней, 4-й строчке. У нее пока ни одного очка.