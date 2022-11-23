Мурат Якин назвал сборную Швейцарию лучшей командой, когда-либо существовавшей

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от готовности своей команды перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Думаю, что мы лучшая сборная Швейцарии, которая когда-либо существовала - у нас есть фантастические игроки, которые играют за границей, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира за всю историю», - приводит слова специалиста зарубежная пресса..

Напомним, что завтра, 24 ноября швейцарцы сыграют против сборной Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.