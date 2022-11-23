Абаскаль заявил, что «Спартак», проиграв «Крыльям Советов», не прошел тест на зрелость

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после поражения своей команды от «Крыльев Советов» (1:2) в пятом туре группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Это был тест на зрелость, который мы не прошли. После забитого гола нужно было использовать преимущество совсем по-другому. В случае с первым мячом «Крыльев» нам не следовало прессинговать вратаря соперника, ведь Маслов в это время находился за пределами поля. При втором голе тоже действовали не лучшим образом», - сказал наставник «Спартака» на пресс-конференции.

В заключительном туре группового этапа «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом», а «Крылья Советов» примут «Факел». Матчи пройдут 27 ноября и начнутся одновременно.