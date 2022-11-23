Ольмо - о матче против Коста-Рики: Для нас было важно стартовать с победы

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо дал комментарий после победы своей команды над Коста-Рикой (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2022.

«Я доволен. Мы знали, что нас ждет сложный матч. К перерыву мы уже смогли достичь впечатляющего результата, но мы хотели большего», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

В составе победителей дубль оформил Ферран Торрес (31-я минута, с пенальти; и 54-я). Также по одному разу отличились Дани Ольмо (11-я), Марко Асенсио (21-я), Гави (74-я), Карлос Солер (90-я) и Альваро Мората (90+2-я).

В следующем туре команда Луиса Энрике сыграет с национальной командой Германии, а подопечным Луиса Суареса будет противостоять сборная Японии. Обе встречи состоятся 27 ноября.