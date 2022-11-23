Гол Батшуайи принес сборной Бельгии победу над Канадой в матче ЧМ-2022

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной команды Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
В составе победителей отличился Миши Батшуайи (44-я минута).
Отметим, что на 11-й минуте «кленовые листья» не реализовали пенальти - с одиннадцатиметровой точки промахнулся Альфонсо Дэвис, его удар парировал Тибо Куртуа.
В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Канаде будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 27 ноября.
источник: «Советский спорт»