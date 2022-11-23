Швайнштайгер заявил, что матч с Японией показывает, где сейчас находится сборная Германии

Чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о поражении его национальной команды от Японии (1:2) на мундиале в Катаре.

«Результат показывает, где сейчас находится сборная Германии! Команда не могла справиться с тактическими изменениями Японии, и чем дольше длилась игра, тем флегматичнее становились наши футболисты. В некоторых ситуациях не хватает игроков, которые поведут за собой. Грубые ошибки вернули японцев в игру и привели к пропущенным голам. Это была серьезная неудача против достойно сражающейся японской команды. Теперь пришло время показать другое лицо против Испании, если мы не хотим увидеть еще один 2018 год», - написал Швайнштайгер в социальной сети.

Во втором туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Япония в этот же день сразится с Коста-Рикой.