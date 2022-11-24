Бердыев попросил иранский «Трактор» освободить его от должности главного тренера

Главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев попросил клуб освободить его от должности.

«Расставание с «Трактором» происходит по моей инициативе и моральному долгу, я нужен российскому футболу и должен вернуться в эту страну», - сообщает пресс-служба «Трактора» слова 70-летнего специалиста.

Напомним, Бердыев возглавлял иранскую команду с июня 2022 года. В России он дважды приводил «Рубин» к чемпионству и выводил «Ростов» в групповой этап Лиги чемпионов.

По данным инсайдеров, Бердыевым интересуется «Сочи».