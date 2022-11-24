«Айлендерс» победил «Эдмонтон», Сорокин сыграл на ноль

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Эдмонтон» со счетом 3:0.

В составе «островитян» дубль оформил Жан-Габриэль Пажо, забив сначала в меньшинстве (25-я минута), а потом в большинстве (27), еще один гол на счету Себастьяна Ахо (37).

Вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил все 49 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 26 очков и поднялись на второе место Столичного дивизиона, «Ойлерз» с 20 очками занимают пятую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

«Островитяне» 26 ноября сыграют в гостях с «Коламбусом», «Эдмонтон» в этот же день проведет выездной матч с другой командой из Нью-Йорка «Рейнджерс».