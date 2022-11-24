Владелец «Манчестер Юнайтед» оценил вклад Роналду в развитие клуба

Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер оценил вклад Криштиану Роналду в развитие клуба.

«Хорошо, я расскажу вам о Криштиану Роналду. Он великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба. Я желаю Роналду удачи в будущем», - приводит слова американца британская пресса.

Напомним, ранее Криштиану в одном из интервью раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с футболистом.

По слухам, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является лиссабонский «Спортинг».