Рабьо рассказал, где продолжит карьеру в следующем сезоне

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо признался, что пока не знает, в каком клубе он продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Я не знаю свое будущее. Я не знаю, останусь ли в «Ювентусе»… Сейчас не время обсуждать это. Безусловно, последние выступления помогут мне перейти куда угодно или подписать новый контракт с «Ювентусом», - приводит слова футболиста французская пресса.

Напомним, действующий контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Рабьо провел 16 матчей, в которых забил пять мячей.

В своем стартовом поединке на ЧМ-2022 сборная Франции разгромила команду Австралии со счетом 4:1. Рабьо стал автором одного из мячей.