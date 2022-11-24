Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» накануне матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов питерской команды не сможет принять участия в заключительном матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

«Одоевский и Ловрен точно не смогут принять участие в матче, все остальные готовятся. Проблемы есть и у других игроков, но вероятность того, что они сыграют, высока. В стартовом составе выходят те, кто лучше готов и больше заслуживает этого» - приводит слова специалиста клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, встреча пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.

После пяти туров москвичи лидируют в группе В, набрав 12 очков. Накануне «Спартак» на выезде проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:2).

«Зенит» с девятью очками занимает третье место.