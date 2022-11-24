Тренер сборной Канады после матча с Бельгией: Мы увидели, что канадцы - футбольная нация

Главный тренер сборной Канады Джон Хердмен похвалил своих подопечных за игру в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против команды Бельгии.

«Мы заставили страну гордиться. Мои игроки сегодня показали, зачем мы здесь. Наши болельщики тоже были невероятными. Мы увидели, что мы футбольная нация. Цель состояла в том, чтобы играть без страха и забить первыми. У нас не получилось это, но я действительно горжусь моими игроками. Мы должны продолжать держаться вместе и верить в успех», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.

В составе канадцев мог отличиться футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, однако в самом начале игры он не смог реализовать пенальти.