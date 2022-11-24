World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер сборной Канады после матча с Бельгией: Мы увидели, что канадцы - футбольная нация

«Кленовые листья» потерпели минимальное поражение в своем дебютном матче на ЧМ-2022.
24 ноября 2022 12:08
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Канады Джон Хердмен похвалил своих подопечных за игру в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против команды Бельгии.

«Мы заставили страну гордиться. Мои игроки сегодня показали, зачем мы здесь. Наши болельщики тоже были невероятными. Мы увидели, что мы футбольная нация. Цель состояла в том, чтобы играть без страха и забить первыми. У нас не получилось это, но я действительно горжусь моими игроками. Мы должны продолжать держаться вместе и верить в успех», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.

В составе канадцев мог отличиться футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, однако в самом начале игры он не смог реализовать пенальти.

Это интересно:
Тренер сборной Канады после матча с Бельгией: Мы увидели, что канадцы - футбольная нация
«Кленовые листья» потерпели минимальное поражение в своем дебютном матче на ЧМ-2022.
24.11.2022 12:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» накануне матча со «Спартаком»
Команды сыграют в последнем туре группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.
24.11.2022 11:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Рабьо рассказал, где продолжит карьеру в следующем сезоне
Француз летом может стать свободным агентом.
24.11.2022 11:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владелец «Манчестер Юнайтед» оценил вклад Роналду в развитие клуба
Футболист покидает команду после череды скандалов.
24.11.2022 10:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Айлендерс» победил «Эдмонтон», Сорокин сыграл на ноль
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Нью-Йорке.
24.11.2022 10:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бердыев попросил иранский «Трактор» освободить его от должности главного тренера
Именитый специалист возвращается в Россию.
24.11.2022 09:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гол Батшуайи принес сборной Бельгии победу над Канадой в матче ЧМ-2022
Встреча прошла на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль-Райяне.
23.11.2022 23:56
Футбол
Маттеус уверен, что только победа над Испанией выведет сборную Германии в плей-офф ЧМ-2022
Бундестим, проиграв Японии, поставила себя на край пропасти.
23.11.2022 23:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Швайнштайгер заявил, что матч с Японией показывает, где сейчас находится сборная Германии
Бундестим рискует не выйти из группы на втором чемпионате мира подряд.
23.11.2022 23:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Феррари Торрес прокомментировал разгромную победу сборной Испании над Коста-Рикой
В этой встрече футболист отметился двумя голами.
23.11.2022 23:12
Футбол
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
В десяточку! Как Овечкин забил в овертайме свой 790-й гол в НХЛ (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два очка и точным броском в овертайме принес своей команде волевую победу над «Филадельфией» (3:2).
Если бы не Куртуа, был бы провал! Как Бельгия незаслуженно победила на ЧМ-2022 Канаду (видео)
Бронзовые призеры ЧМ-2018 стартовали на чемпионате мира в Катаре с минимальной победы над канадцами (1:0), причем голкипер Тибо Куртуа в начале игры отразил пенальти.
Главный шедевр пока за авторством Гави: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«Спартак» рискует опуститься в нижнюю сетку, Карпин уже стоит на вылет! В Кубке России жарко, как в Катаре
Пока футбольный народ наслаждается сенсациями на ЧМ в Катаре, Кубок России также изобилует неожиданными результатами: главный сюрприз 23 ноября случился в Самаре, где проиграл «Спартак».
Немцам показали «фильм ужасов»! Как Испания забила семь голов Коста-Рике, которая удивляла всех 8 лет назад
Чемпионы мира 2010-го в своем стартовом матче на ЧМ в Катаре разнесли костариканцев – 7:0!
«Параллели с Аргентиной напрашиваются». Сергей Кирьяков — о поражении Германии от Японии
Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсации в матче ЧМ-2022 Германия - Япония (1:2).
Японские «немцы» похоронили Германию! Как на ЧМ-2022 состоялась вторая суперсенсация
Сборная Японии благодаря двум голам игроков, выступающих в Бундеслиге, одержала волевую победу над сборной Германии (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.
Швейцария – Камерун, Уругвай – Южная Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 24.11.2022
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах G и H.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика