«Зенит» по-прежнему нацелен приобрести Эраковича у «Црвены Звезды»

Питерский «Зенит» снова рассматривает вариант с приобретением защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.
Как сообщает «РБ-Спорт», российский клуб предпримет уже вторую попытку заполучить форварда.
21-летний серб готов выступать в России даже несмотря на отстранение отечественных клубов от участия в еврокубках.
Напомним, впервые о возможном трансфере пресса сообщила в начале июля накануне товарищеского матча между командами.
Днем ранее «Зенит» провел еще одну контрольную встречу с сербами, в которой одержал верх со счетом 3:1.
источник: «РБ-Спорт»