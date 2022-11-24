Амелин будет судить игру ФОНБЕТ Кубка России между «Сочи» и ЦСКА

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи заключительного тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ).
Игру группы D в Сочи между «Сочи» и ЦСКА будут судить Алексей Амелин и его ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин. За VAR будут отвечать Артем Любимов и Валентин Мурашов (ассистент VAR). Резервный судья Иван Сараев. Матч состоится 26 ноября в 16:00.
На остальные матчи назначены следующие судьи:
«Торпедо» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Константин Шаламберидзе.
27 ноября, воскресенье
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; АВАР — Егор Болховитин.
«Краснодар» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко.
«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Артур Федоров.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Алексей Стипиди.