Василий Уткин объяснил, почему он не будет болеть за Сербию на ЧМ-2022

Известный комментатор и блогер Василий Уткин признался, что не будет болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022.

«Я никогда не болею за сербов, дай им бог всяческих удач. И ни за какую постюгославскую команду.

В моем детстве баскетбол я любил смотреть не меньше футбола. А югославы были нашими главными соперниками. Причем такими, как чехи в хоккее - никакого товарищества или дружбы за пределами площадки у наших с ними не было.

До наших времен дожило выражение «югославские штучки» - южки любили и умели ударить исподтишка, выбесить соперника. Так было, куда деваться», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, 24 ноября сербы проведут свой стартовый матч на турнире против сборной Бразилии. начало встречи в 22.00 по московскому времени.